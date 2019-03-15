جليك: منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي يستهدف تركيا ورئيسها

لفت المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إلى ان "منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي، يستهدف تركيا وماضينا وحاضرنا، ورئيسنا رجب طيب أردوغان"، لافتاً إلى أن "القاتل كتب على سلاحه عبارة تعني آكل الأتراك".
ولفت إلى أن "القاتل يذكر الوجود التركي في أوروبا أثناء قتله المسلمين هناك، وبين أنه وجه رسالته للأتراك يقول فيها: "يمكنكم البقاء شرق المضيق ولكن لا تبقوا غربه وسنأتي ونهدم مآذن آيا صوفيا ومآذن كافة المساجد في إسطنبول"، مشيراً إلى أن "القاتل يؤكد في بيانه ضرورة قتل أردوغان".
وأوضح أن "القاتل كتب اسم "ميلوش أوبيليتش" على سلاحه"، قائلًا: "هذا اسم قومي صربي اغتال السلطان مراد الأول أثناء حرب كوسوفو".
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