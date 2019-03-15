خارجية سوريا: جريمة نيوزيلندا العنصرية تبرز الحاجة لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "سوريا تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الّذي استهدف مسجدين في نيوزلندا، وأدّى إلى مقتل عدد كبير من الضحايا والجرحى".
وشدّد على أنّ "هذه الجريمة الإرهابية العنصرية تبرز الحاجة الماسة لتضافر كلّ الجهود للقضاء على الإرهاب ومكافحة الأفكار المتطرفة ونزعات الكراهية الّتي تستهدف الدين الإسلامي الحنيف".
وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين، خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
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