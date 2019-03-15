أفادت معلومات صحغية عن "غرق 45 مهاجرا عقب انقلاب قارب كان يقلهم نحو إسبانيا قبالة السواحل المغربية"، مشيرة إلى أن "البحرية المغربية عثرت على 22 ناجيا، من ضمن مجموعة تبلغ 67 مهاجرا، كانوا على متن القارب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرق 45 مهاجرا بانقلاب قارب قبالة السواحل المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.