واس: وفاة أميرة سعودية بالمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفيت اليوم الجمعة، الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي.

وأوضحت الوكالة، أن المتوفاة سيُصلى عليها غدًا السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.