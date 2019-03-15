بعد تعرضها للدغة أفعى..وفاة شابة بسبب الإهمال وغياب مصل بخنيفرة

مأساة حقيقية تعيشها منطقة لقباب نواحي خنيفرة هذه الأيام، حيث توفيت شابة أول أمس الأربعاء، بعد تعرضها للدغة أفعى، بأحد الحقول دوار (امشيشي).

وحسب مصادر “اليوم24” فإن الضحية، كانت قيد حياتها، تبلغ 19 سنة، راعية غنم، تعرضت للدغة أفعى، يوم أول أمس الأربعاء. تم نقل الضحية إلى منزلها بدوار (امشيشي) على متن حمار، لمدة ساعات، وهي متأثرة بجروح على مستوى ساقها. بعد ساعات أخرى تم نقل الهالكة إلى المستوصف بجماعة لقباب.

يقول أحد أقربائها في حديثه مع “اليوم24” إن “المستوصف الوحيد في المنطقة يفتقد إلى مصل لعلاج السم، لهذا تم توجيه الضحية إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، إلا أنه تعذر وجود مصل ضد لدغات الثعبان بالمستشفى ذاته، ليقرر الطاقم الطبي إرسالها إلى المستشفى بفاس، لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك”بحسب تعبيره.

وأكد المتحدث ذاته، أن “ساكنة لقباب نواحي خنيفرة تعاني من التهميش ما يؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص متأثرين بلدغات عقارب أو ثعابين، إضافة إلى أمراض أخرى عواقبها تكون خطيرة بسبب التهميش وصعوبة التنقل إلى المستشفيات”.