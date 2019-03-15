رونالدو يعود لتشكيلة البرتغال لأول مرة منذ كأس العالم

استدعى فرناندو سانتوس مدرب البرتغال يوم الجمعة القائد كريستيانو رونالدو لتشكيلة الفريق لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.
ولم ينضم رونالدو (34 عاما)، أكثر لاعبي البرتغال خوضا لمباريات دولية برصيد 154 مباراة والهداف التاريخي برصيد 85 هدفا، إلى أي تشكيلة للبرتغال في النصف الثاني من العام الماضي.
وقال سانتوس سابقا إن الغياب تم بالاتفاق ليحصل رونالدو على راحة بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس.
وظهرت البرتغال بشكل جيد في غياب رونالدو وفازت في مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية على بولندا وإيطاليا وتتبقى لها مباراة للتأهل للدور قبل النهائي للبطولة وستقام المنافسات على أرضها في يونيو حزيران المقبل.
وتبددت الشكوك حول عدم عودة رونالدو لمنتخب بلاده بعد اختياره ضمن 25 اسما استعدادا لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في وقت لاحق الشهر الحالي.
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي ”كريستيانو أفضل لاعب في العالم وسيعود لفريقه. أي فريق يكون أقوى بوجوده“.
وتستضيف البرتغال اللقاء الأول ضد صربيا في لشبونة يوم 22 من الشهر الجاري ثم تلتقي مع أوكرانيا بعد ثلاثة أيام.
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