في مؤتمر ائتلاف العربية.. العثماني: العربية لا تحظى بالمكانة التي تستحق في المغرب

في افتتاح المؤتمر الوطني السادس للغة العربية، مساء اليوم الجمعة، بالمكتبة الوطنية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن اللغة العربية لا تحظى بالمكانة التي تستحق في بلدنا.

وأضاف العثماني، “لابد من تتظافر جهود الجميع لنعطي للغة العربية المكانة التي تستحق أكثر في واقعنا، ومع الأسف لم تحظى بعد بهذه المكانة”.

واعتبر العثماني أن ما يقوم به الائتلاف الوطني من أجل اللغة الغربية، “مهم جدا في النضال والعمل من أجل هندسة لغوية وطنية في بلادنا”.

وأضاف المتحدث “مسألة اللغة بمفهومها المتعدد، كانت من بين نقاط النقاش الوطني في بلادنا منذ الاستقلال، ويتجدد بعد كل مرحلة والنقاش اللغوي يتجدد ببلدنا”.

وشدد رئيس الحكومة على أن “اللغة في حياة الأمم أمر حيوي”، مضيفا، “كيفما كان التعدد اللغوي في مشهد الأمم التعليمي، فإن النهوض باللغة الوطنية، ليس فقط واجبا، وإنما حقا لأي شعب من الشعوب”.