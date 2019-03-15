غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مجزرة المسجدين التي وقعت في نيوزيلندا وراح ضحيتها 49 قتيلا وعشرات من الجرحى.
وعكس تعامله مع قضايا مماثلة، تحاشى ترامب الإشارة إلى الدوافع الإرهابية للحادث أو إلى كون ضحاياه مسلمون، رغم دأبه على توجيه اللوم للمسلمين وربطهم بالإرهاب.
وقال ترامب في تدوينة له على موقع “تويتر”: ” أحر تعازي وأطيب تمنياتي للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة المروعة في المساجد لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا لأي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع!”
وقتل 49 شخصا بينهم أطفال وأصيب العشرات اليوم الجمعة في اعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حسب ما أعلنت سلطات البلاد.
ونجى مواطن مغربي مقيم بنيوزيلاندا رفقة زوجته من الحادث الذي تزامن مع تجمع المسلمين لأداء المسلمين فيما توفي أردني وأصيب سعودي في الحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعزي في ضحايا الإرهاب بنيوزيلاندا ويتحاشى ذكر ديانتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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