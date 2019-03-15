نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 28): أخاء الناصرة (3-1) هبوعيل رمات هشارون هبوعيل رمات غان (2-2) هبوعيل إكسال الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 24) الوحدة كفر قاسم (2-1) بيتار كفار سابا شمشون كفر قاسم (0-2) مكابي رمات غان الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 24) هبوعيل هرتسليا (2-4) النادي الرياضي الطيرة هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-2) هبوعيل باقة الغربية هبوعيل أم الفحم (3-1) هبوعيل كفر كنا الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 26) هبوعيل كفر قاسم (4-1) أبناء يافا عيروني بيت دغان (6-3) هبوعيل كفر برا اتحاد أبناء جت (2-0) مكابي بيتح تيكفا هبوعيل هود هشارون (1-2) شباب الطيبة عيروني أور يهودا (3-1) شمشون أبناء الطيبة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 26) عيروني موديعين (2-0) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 26) بيتار نهاريا (0-1) أبناء كابول هبوعيل البعينة (1-0) النهضة الناصرة Advertisements أخاء عكا (2-1) أبناء نحف أبناء مجد الكروم (4-0) الأخوة يركا مكابي طمرة (4-1) شباب كفر كنا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 26) هبوعيل طيرات هكرمل (1-1) هبوعيل دالية الكرمل هبوعيل بيت شان (2-3) اتحاد أبناء باقة هبوعيل صندلة (0-2) مكابي عرب النجيدات هبوعيل رموت منشيه (1-1) أبناء الفريديس أبناء عرعرة عارة (2-2) أبناء كفر قرع الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 26) هبوعيل ترشيحا (1-5) الأخوة سخنين هبوعيل دير حنا (0-3) شباب سخنين الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 23) مكابي حورة (3-2) مكابي ديمونا شباب رهط (1-0) هبوعيل ماطيه يهودا الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 23) هبوعيل البطوف (5-2) شباب إكسال هبوعيل عين السهلة (8-0) مكابي غيفعات أولغا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 26) النادي الرياضي نتانيا (0-8) هبوعيل قلنسوة هبوعيل جلجولية (0-5) عيروني أريئيل

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