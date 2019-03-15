محاضرة: صالات بيروت الراحلة | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الأربعاء، 20/ 03/ 2019
الزمان: 18:30
المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت
ضمن البرنامج العام لمعرض "لص بغداد"، تنظم دار النمر للفن والثقافة محاضرة من تقديم الناقد السينمائي محمد سويد.
ترتكز المحاضرة على صالات السينما القديمة في بيروت ودورها التأسيسي في صناعة المعالم السينمائية في القرن العشرين والتشجيع على مشاهدة الأفلام في دور العرض كنوع من النشاطات الاجتماعية، إضافة للمنظور السينمائي الذي جعل هذه الصالات تبدو في الوقت الحالي كديكورات لفيلم هوليوودي.
محمد سويد، كاتب وناقد ومخرج سينمائي لبناني من مواليد بيروت عام 1959. كتب في صحف لبنانية وعربية عدة، حيث تفرغ لكتابة النقد السينمائي وتحرير صفحتي الثقافة في جريدة السفير والملحق الثقافي الأسبوعي لجريدة النهار. نشر ثلاثة كتب، كما ألف وأخرج أعمالًا وثائقية وتلفزيونية عدة.
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