عرض الفيلم الجزائري: إلى آخر الزمان | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 22/ 03/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: قاعة سينمانا، الناصرة Advertisements تستضيف مؤسسة سينمانا بالتعاون مع عودة للأفلام عرضًا للفيلم الجزائري " إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ. تدور الأحداث في مقبرة سيدي بولقبور حيث يعيش حفار القبور علي؛ الذي تجاوز الستين ويلتقي بجوهر؛ التي جاءت لزيارة قبر شقيقتها للمرة الأولى بعد وفاة زوجها. تسعى جوهر إلى تجهيز القبر لترقد فيه إلى جوار شقيقتها الراحلة وتقرر إقامة جنازة لها استعدادًا للرحيل وتطلب المساعدة من علي. ولكن استعداداتها للرحيل من الدنيا تتوقف فجأة عندما تقع في حب علي وتكتشف بأنه يبادلها نفس الشعور. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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