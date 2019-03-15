انت الان تتابع تفاصيل خبر ما علاقة صربيا وبلغاريا بمجزرة نيوزيلندا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:47 مساءً - نفت صربيا أي صلة لها بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في نيوزيلندا، في حين أعلنت بلغاريا فتح تحقيق حول أسباب زيارة منفذ الهجوم برينتون تيرانت إليها قبل أيام.

وقال وزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، في تصريحات اليوم الجمعة: إن "استماع منفّذ الهجوم لموسيقى حماسية بلغة صربية (..) ووجود أسماء شخصيات تاريخية صربية على البندقية، لا علاقة له ببلادنا".

ويأتي ذلك رداً على مقطع فيديو بثه منفذ الهجوم، تضمّن خلفية موسيقية تبث أغنية باللغة الصربية تشير إلى السياسي رادوفان كاراديتش، الملقب بـ"سفاح البوسنة".

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وقال داتشيتش إن بلاده تدين بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مواطن صربي بين منفذي الهجوم، ولا حتى من بين الضحايا".

و"كاراديتش" سياسي صربي مدان بجرائم عدة، بينها "ارتكاب إبادة جماعية" و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك قوانين الحرب"، ضد المسلمين إبان حرب البوسنة (1992-1995).

وفي السياق ذاته أعلنت السلطات البلغارية فتح تحقيق حول أسباب زيارة قام بها منفذ الهجوم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حولها.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي "النور" و"لينوود". وأعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصاً بينهم عرب.