رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا ويصفه بالجبان

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دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي الجبان الذى استهدف اليوم مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش” في نيوزيلندا، و أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المصلين.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم إن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تُعد جريمةً بشعةً تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وتنم عن كراهية بغيضة وتمييز عنصري ضد المسلمين.

وطالب بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والضرب بيد من حديد على من يحاولون تهديد الوئام الاجتماعي ومن يقف وراءهم، والتصدي بكل حزم للدعوات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للداعمين له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.