رسائل سلاح سفاح مجزرة المسجدين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

كتب منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي على فوهة السلاح الذي نفذ به العملية التي سقط ضحيتها 49 قتيلاً في مدينة كرايست تشيرش، اسم شارل مارتيل.

وكان الاسم ضمن مجموعة أسماء ورموز تاريخية أخرى كتبها على السلاح، وأدرجها في بيان نشره خلال ساعات من التنفيذ، قال فيه إنها شخصيات أثرت فيه واعتبرها قدوة له.. لكن من هو شارل مارتل؟

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الخاصة بالقاتل مع صور لأسلحته، وقد كُتب عليها أسماء بعض الأشخاص، أفادت وسائل الإعلام بأنهم “ارتكبوا هجمات”.

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وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مرتكب المذبحة هو أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو الذي فتح النار من بندقيته داخل المسجد مردياً العشرات بين قتيل وجريح، بينهم أطفال، بحسب الصور المتداولة.

كما كتب القاتل على الأسلحة التي عثر عليها عبارات بشأن معركة فيينا، وكذلك وضع عبارات عنصرية على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك، حسب ما أظهر مقطع الفيديو الذي بثه بنفسه عبر الإنترنت.

ومن بين العبارات العنصرية التي كتبها منفذ المذبحة، على سلاحه «Turcofagos» وتعني بالعربية «آكل الأتراك»، وكذلك: «1683 فيينا» في إشارة إلى تاريخ معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ووضعت حداً لتوسعها في أوروبا، كما كتب على سلاحه الذي نفذ به المذبحة: «اللاجئون، أهلاً بكم في الجحيم».