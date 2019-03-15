شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يدين الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لنيوزيلندا بعد المجزرة المروعة في المسجدين بمدينة كرايست تشيرش, وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا. وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في تويتر إن " 49 شخصاً بريئاً توفوا بشكل عبثي للغاية، فيما تعرض كثيرون لإصابات بالغة الخطورة". وأصدر البيت الأبيض بياناً دان فيه الاعتداءين، وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز إن الهجوم "عمل كراهية شرير". وأعلنت سلطات مدن وولايات لوس أنجلس ونيويورك والعاصمة واشنطن وفلوريدا وفرجينيا اتخاد إجراءات أمنية مضاعفة حول المراكز الإسلامية والمساجد التي يرتادها المسلمون لأداء صلاة الجمعة. وأوضحت السلطات أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى حماية جميع المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في جو من الأمن والسلام والطمأنينة, ومنع حدوث أي هجمات أو اعتداءات تحمل صفة الكراهية ضد أية ديانة في المجتمع الأميركي.



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