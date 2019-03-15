"قسد" تنفي عقد اتفاق لتسليم "الدواعش" العراقيين وعائلاتهم إلى بغداد

الخليج 365/ بغدادنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجمعة، عقد أي اتفاق لتسليم الأسرى العراقيين من مسلحي تنظيم "داعش" أو أسرهم للعراق.

وقال المتحدث باسم القوات كينو جبرئيل وفقا لـ"رويترز"، "أدلى مسؤولون عراقيون مؤخرا بتصريحات تحدثوا فيها عن اتفاق لتسليم مسلحي داعش العراقيين وأفراد أسرهم لبغداد".

وتابع جبرئيل في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية ننفي صحة هذه التصريحات، ونؤكد عدم وجود مثل هذا الاتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية".



ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد أعلن مسؤولون عراقيون في شباط الماضي، أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تحاول استعادة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم "داعش" شرقي سوريا، سلمت 280 عراقيا وأسيرا أجنبيا للجيش العراقي وإن هناك اتفاقا لنقل المزيد من أسرى التنظيم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين الماضي، إنه من المتوقع إعادة نحو ألفي عراقي، بينهم نساء وأطفال ممن فروا من جيب لـ"داعش" في سوريا، إلى بلادهم خلال أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.

وأسرت قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مسلحي التنظيم أثناء تقدمها منذ عام 2015 في المناطق التي كان "داعش" يسيطر عليها، حتى آخر جيب للتنظيم في قرية الباغوز شرقي سوريا.

وتشير "رويترز" إلى أن الهجوم الأخير الذي بدأته "قسد" الشهر الماضي على الباغوز تسبب بخروج عشرات الآلاف من القرية والمناطق المحيطة بها، بينهم أعداد كبيرة من أنصار تنظيم "داعش" وأفراد أسرهم من بينهم عراقيون.

وتسبب ذلك في أزمة إنسانية في مخيمات النازحين التي أُقيمت لتستوعب أعدادا أقل من ذلك بكثير، كما شكل مصير الأجانب من بين هؤلاء تحديا إذ اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" بعض الدول بالتقاعس عن استعادة مواطنيها.

