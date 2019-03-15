3 هجمات انتحارية لـ"داعش" بالباغوز السورية ومقتل 6 نازحين

شنّ تنظيم داعش الإرهابي 3 هجمات انتحارية متزامنة، اليوم الجمعة، استهدفت تجمعات للخارجين من جيب الباغوز في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من الفارين على الأقل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جياكر أمد أن "انتحارياً اختبأ بين الخارجين وفجّر نفسه ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من عائلات تنظيم داعش"، أثناء تجمعهم قرب الممرّ الذي استحدثته قوات سوريا الديمقراطية لخروجهم، قبل أن "يفجّر انتحاريان آخران نفسيهما قرب نقاط تمركز قواتنا ما أدى إلى إصابات طفيفة".

وخرج مئات المسلحين من الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا، بعد قصف عنيف شنته قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لكسر آخر دفاعات المسلحين المحاصرين والمتحصنين داخل أنفاق.

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وتصدّت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء الماضي، لهجومين مضادين شنهما مقاتلو التنظيم الرافضون للاستسلام والمتمسكون بالدفاع عن جيبهم، رغم الطائرات والمدفعية التي تدك مواقعهم بشكل متواصل.

وانتهت مهلة "استسلام" إرهابيي تنظيم داعش في قرية الباغوز شرقي سوريا، الأحد الماضي، والتي حددتها قوات سوريا الديمقراطية، قبل إطلاق هجومها ضد الجيب الأخير المحاصر، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويقتصر وجود تنظيم داعش الإرهابي في الباغوز على مخيم عشوائي محاط بأراض زراعية تمتد حتى الحدود العراقية.