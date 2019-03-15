مصادر محلية: وفاة السعودي المصاب في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

ذكرت مصادر محلية سعودية، مساء الجمعة، أن السعودي محسن المزيني الذي أصيب في هجوم نيوزيلندا الإرهابي توفي متأثرا بالإصابة.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا أعلنت في وقت سابق عن إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

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وأعربت السفارة في بيان لها عن أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع الجمعة في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، وقدمت خالص العزاء لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأطلق إرهابي ينتمي لليمين متطرف، اليوم الجمعة، الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين خلال صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، وأسفر عن استشهاد 49 وإصابة 39 شخصا بإصابات خطيرة.

ولم يكتف المسلح بإطلاق النار على المصلين بل قام بتوثيق جريمته في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".