هدوء حذر في غزة بعد نجاح جهود مصر بوقف عدوان إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آثار الدمار والخراب الذي خلفه القصف الإسرائيلي

سادت حالة من الهدوء الحذر في قطاع غزة منذ صباح الجمعة، بعد موجة قصف هي الأعنف في السنوات الأخيرة، وسط إعلان إسرائيلي عن قصف 100 هدف في القطاع المحاصر.

وأسفرت الجهود المصرية عن تجميد التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بعدما أدى التصعيد إلى إصابة 4 فلسطينيين.



وقال مراسل "العين الإخبارية": "إن حالة من الهدوء تسود قطاع غزة منذ الساعة 6:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، في حين تشهد سماء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً للطائرات الإسرائيلية المسيرة".

وأوضح مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية" أن طائرات الاحتلال قصفت 27 هدفاً في قطاع غزة بـ55 صاروخاً بينها مواقع لحركة حماس وصالة أفراح ومكتب تنفيذي لوزارة الأسرى، ما أسفر عن إصابة امرأة بشظايا أدت إلى بتر يدها وإصابة زوجها بجروح خطيرة.





وأشار إلى أن القصف أصاب منزل الفلسطيني محمود سويعد (38 عاماً) وأصابه بشظايا في الظهر وأصاب زوجته صباح (22 عاماً) ببتر في يدها اليسرى، غرب رفح.



Advertisements

ووفق المصدر؛ فإن طائرات الاحتلال بدأت قصفها حوالي الساعة 1:12 واستمرت في شن غارات على العديد من الأهداف في أرجاء قطاع غزة كافة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي آدرعي من جانبه، استهداف نحو 100 موقع في أنحاء قطاع غزة.





وقال الناطق الإسرائيلي في بيان وصلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إنه: "شنت هذه الليلة (الجمعة) طائرات ومروحيات حربية وقطع طائرة تابعة لجيش الدفاع سلسلة غارات على نحو 100 هدف إرهابي تابع لحماس في أنحاء قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن إجمالي ضحايا التصعيد الإسرائيلي هو إصابة 4 أشخاص بجروح وحروق مختلفة منها رجل وزوجته برفح وإصابتين بغزة.





وثمّن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "الجهود الجبارة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا المجتمع الدولي لمساندة هذه الجهود وإنجاحها.

كما طالب عريقات في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية" جميع الحركات والفصائل الفلسطينية بـ"التعاون التام مع الجهود المخلصة التي تبذلها مصر لتثبيت التهدئة وحماية أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني فى قطاع غزة، وعدم إعطاء سلطة الاحتلال الإسرائيلية الذرائع لمواصلة الاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة".