انت الان تتابع 49 قتيلا حصيلة «هجوم نيوزيلندا».. ومحاكمة المنفذ غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
أعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت، وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرًا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحًا: «هناك شخص سوف يقاضى يوم الغد، وثمة اثنان آخران عثر بحوزتهما على أسلحة نحقق بصلتهما بالحادث»، مؤكدا أن «الهجوم كان مخططا له بعناية»، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
وأدان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، حادث إطلاق نار على مسجدين اثنين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة. وقال موريسون، في تصريحات نقلها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أود أن أعرب عن خالص عزائي للضحايا النيوزيلنديين المسلمين الذين لقوا حتفهم في
وأدان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، حادث إطلاق نار على مسجدين اثنين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة.
وقال موريسون، في تصريحات نقلها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أود أن أعرب عن خالص عزائي للضحايا النيوزيلنديين المسلمين الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم الغاشم".
وأضاف أن هيئات التحقيق الأسترالية تعمل عن كثب مع السلطات النيوزيلندية بهدف دعم نيوزيلندا، مشيرا إلى أن هيئات التحقيق الأسترالية منوطة بالتحقيق مع أحد المشتبه بهم الذي اعترف بأنه يحمل الجنسية الأسترالية.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في وقت سابق إن 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين، مضيفة أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى.
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