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الان تتابع نيويورك تشدد إجراءات الأمن حول المساجد والان مع التفاصيل
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بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي
شددت الإجراءات الأمنية حول المساجد في مدينة نيويورك، اليوم، بعد إطلاق النار الجماعي داخل مسجدين في نيوزيلندا.
وقام ضباط مدججونن بالسلاح من إدارة شرطة نيويورك بحراسة المساجد في جميع أنحاء المدينة كإجراء وقائي.
وفي نيوزيلندا، قتل إرهابي مسلح بالرصاص 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 آخرين.
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