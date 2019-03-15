الان تتابع طوارئ في مطار أثينا بعد مكالمة عن محاولة اختطاف طائرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، في مطار أثينا الدولي بعد أن تلقيها مكالمة هاتفية تحذر من عملية اختطاف مزعومة لرحلة من لندن إلى أثينا، وفقًا لما الخدمة اليونانية بوكالة أنباء سبوتنيك.
وتم إجراء المكالمة الهاتفية في الساعة 1500 مساءً بالتوقيت المحلي من متجر يقع داخل المطار، حسبما صرح مصدر بالشرطة للخدمة اليونانية بوكالة
سبوتنيك.
وبعد المكالمة، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في المملكة المتحدة واليونان.
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