الان تتابع مطار أثينا يعلن الطوارئ بعد مكالمة هاتفية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 51 دقيقة - 8:36 م, 15 مارس 2019 م التعليقات: 0 و يرفع حالة الاستعداد الخليج 365-متابعات أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، في مطار أثينا الدولي بعد أن تلقيها مكالمة هاتفية تحذر من عملية اختطاف مزعومة لرحلة من لندن إلى أثينا ، وفقًا لما الخدمة اليونانية بوكالة أنباء سبوتنيك.

وتم إجراء المكالمة الهاتفية في الساعة 1500 مساءً بالتوقيت المحلي من

متجر يقع داخل المطار، حسبما صرح مصدر بالشرطة للخدمة اليونانية بوكالة

سبوتنيك.

وبعد المكالمة، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في المملكة المتحدة واليونان.

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