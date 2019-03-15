الان تتابع قوات سوريا الديموقراطية: ثلاث هجمات انتحارية لدعش تستهدف الخارجين من الباغوز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
شنّ تنظيم داعش الإرهابي ثلاث هجمات انتحارية متزامنة الجمعة استهدفت تجمعات للخارجين من جيب الباغوز في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من الفارين على الأقل، وفق ما أعلن متحدث كردي لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث جياكر أمد إن “انتحارياً اختبأ بين الخارجين وفجّر نفسه ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من عائلات تنظيم داعش”، أثناء تجمعهم قرب الممرّ الذي استحدثته قوات سوريا الديموقراطية لخروجهم، قبل أن “يفجّر انتحاريان آخران نفسيهما قرب نقاط تمركز قواتنا ما أدى إلى إصابات طفيفة”.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديموقراطية: ثلاث هجمات انتحارية لدعش تستهدف الخارجين من الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.