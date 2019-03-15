قوات سوريا الديموقراطية: ثلاث هجمات انتحارية لدعش تستهدف الخارجين من الباغوز

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

شنّ تنظيم داعش الإرهابي ثلاث هجمات انتحارية متزامنة الجمعة استهدفت تجمعات للخارجين من جيب الباغوز في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من الفارين على الأقل، وفق ما أعلن متحدث كردي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث جياكر أمد إن “انتحارياً اختبأ بين الخارجين وفجّر نفسه ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من عائلات تنظيم داعش”، أثناء تجمعهم قرب الممرّ الذي استحدثته قوات سوريا الديموقراطية لخروجهم، قبل أن “يفجّر انتحاريان آخران نفسيهما قرب نقاط تمركز قواتنا ما أدى إلى إصابات طفيفة”.