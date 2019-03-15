وزير الخارجية الأمريكي يزور منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن زيارة مرتقبة لمايك بومبيو وزير الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية – في بيان أوردته قناة “الحرة” الأمريكية – “إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع المقبل حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط”.

وأضاف بالادينو أن بومبيو سيبحث في الكويت تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني والتجارة، مشيرًا إلى أن بومبيو سيجتمع في إسرائيل مع زعماء قبارصة ويونانيين لمناقشة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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