شكرا لقرائتكم 3 هجمات انتحارية لداعش تستهدف الخارجين من الباغوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنّ تنظيم داعش ثلاث هجمات انتحارية متزامنة، الجمعة، استهدفت تجمعات للخارجين من جيب الباغوز في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من الفارين على الأقل، وفق ما أعلن متحدث كردي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث جياكر أمد إن "انتحارياً اختبأ بين الخارجين وفجّر نفسه ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من عائلات تنظيم داعش"، أثناء تجمعهم قرب الممرّ الذي استحدثته قوات سوريا الديموقراطية لخروجهم، قبل أن "يفجّر انتحاريان آخران نفسيهما قرب نقاط تمركز قواتنا ما أدى إلى إصابات طفيفة".

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يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت شنت الأسبوع الماضي هجوماً على آخر جيب للتنظيم في شمال شرقي سوريا.

وأفادت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة أن بعض عناصر داعش وبعض المدنيين اختبأوا في الأنفاق.

وكان الهجوم على آخر بقعة في الباغوز يتحصن فيها عناصر داعش مع عائلاتهم تأجل مراراً خلال الأسابيع الماضية، للسماح بإجلاء الآلاف، وكثيرون منهم من أقارب المسلحين.