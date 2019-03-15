اليونان وبوليفيا تدعوان الى حل دبلوماسي في فنزويلا

اسماء السيد - اثينا: دعا الرئيس البوليفي ايفو موراليس ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس معا الجمعة في أثينا الى "حل دبلوماسي" للازمة في فنزويلا مؤكدين أهمية "الحوار".

وقال تسيبراس أثر مباحثات مع موراليس الذي يقوم بزيارة رسمية لليونان "نحن نواصل الجهود من أجل مبادرة في اطار الاتحاد الاوروبي للتوصل الى حل دبلوماسي".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني "نحن على اتفاق مع الرئيس موراليس على أن الأفق الوحيد في الايام المقبلة يتمثل في حوار بين الحكومة والمعارضة لتفادي التصعيد وخطر نزاع دام".

وشدد على ضرورة "وضع جدول زمني لاجراء انتخابات حرة وديموقراطية (قريبا)" في فنزويلا.

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من جهته أكد الرئيس البوليفي أن "التدخلات (الاجنبية) كما (حدث) في ليبيا والعراق لم تأت أبدا بحلول للمشاكل الاجتماعية وبدرجة أكبر للديموقراطية" مؤكدا بدوره أن "الحوار هو السبيل الوحيد" لحل أزمة فنزويلا.

وفي خطاب في مركز ثقافي بضواحي أثينا مساء الخميس وجه ايفو موراليس انتقادا شديدا لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة. وتساءل الرئيس البوليفي "هل عدنا الى العهد الاستعماري؟".

وأضاف موراليس "أنا مقتنع بأن التدخل العسكري لا يحل المشاكل الاجتماعية".