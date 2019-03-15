شجاعة شرطي تنهي رحلة الهروب لمنفذ هجوم نيوزيلندا

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وأظهر مقطع الفيديو قيام رجلي شرطة بمحاصرة أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، بعد أن صدما سيارته وجعلها تعلق بين سيارتهما والرصيف.
وفور الاصطدام، خرج الشرطيان من السيارة واقتربا من سيارة المشتبه به من جهة مقعد السائق، وهما يشهران سلاحيهما، ليقوم بعدها أحدهما بفتح باب السيارة والدخول بجسمه بشكل سريع.
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وأوضح مصور الفيديو، الذي يدعى نيثان كامباس، أن عملية الاعتقال وقعت في شارع "بروغهام" بمدينة "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا، موضحا أن رجل الشرطة قام بإخراج 3 أو 4 أسلحة من السيارة أولا قبل أن يقوم بسحب المشتبه به خارجها ووضعه على الأرض.
وما أن تم إخراج المسلح، حتى قام الشرطيين بتثبيته وتقييده، وفق ما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
وتعرض مسجدان مليئين بمصلين، كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشريش، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل. وقد اعتقلت السلطات 4 أشخاص وفككت عبوات ناسفة، في هجوم بدا أنه مخطط له بعناية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.