مَن رفع إصبع السبابة في اعتداء مسجد نيوزيلندا الإرهابي

عرفة البنداري
ظهر شخص بين المصابين في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، وقالت صحيفة الرياض السعودية إن الرجل مواطن بريطاني من أصول سعودية أصيب في الحادث الإرهابي، وظهر عقب الواقعة يرفع إصبعه لأعلى، فيما اخترقت جسده 5 رصاصات.
ونقلت الصحيفة عن فراس الحربي نجل المواطن البريطاني قوله إن والده الذي يبلغ من العمر 60 عاما أصيب بخمس طلقات نارية في مناطق متعددة من جسده أدخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى كرايس تشرتش.
وأوضح فراس أن البيان الأول للسفارة السعودية لم يشر إلى والده كمواطن نظرا لأنه يحمل الجنسية البريطانية، مشيرا إلى...
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