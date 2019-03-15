من هو الطفل السعودي الناجي من حادث نيوزيلندا الارهابي

محمد أبو ليلة

صباح اليوم الجمعة شهدت مدينة كرايست تشيرش الينوزيلندية هجوما إرهابيا بإطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بعد حادث اليوم مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين، مؤكدةً أن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة، كما تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، وذلك وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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