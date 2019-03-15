النشرة: الجيش أوقف مناصرين للأسير متهمين بالمشاركة بأحداث عبرا

افاد مراسل النشرة في صيدا بان "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت في مدينة صيدا كلا من الفلسطيني (ي ع.) واللبناني(ع، ش.)، وهما من مناصري أحمد الأسير وذلك لإتهامهما بالمشاركة بأحداث عبرا في حزيران من العام 2013".

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