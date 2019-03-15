بحثٌ في سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وألمانيا في المجالات الشرطية

التقى وكيل وزارة الداخلية الإماراتية الفريق سيف عبدالله الشعفار، في مقرّ الوزارة في أبوظبي، وكيل الوزارة الاتحادية للداخلية والبناء والأعمار والأمن الوطني في ألمانيا ماركوس كيربر، والوفد المرافق له الّذي يقوم بزيارة رسمية للدولة بمناسبة تنظيم الأولمبياد الخاص العالمية الّتي تستضيفها أبوظبي.

وأوضحت وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية "وام"، أنّ "خلال اللقاء، تمّ البحث بسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الشرطية، إضافة إلى الاطلاع على تجربة وزارة الداخلية بدولة الإمارات في المشاركة بتنظيم الأولمبياد الخاص والفعاليات الكبرى".