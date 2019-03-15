"علماء المسلمين" يطالب الدول غير المسلمة بحظر نشر الكراهية

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدول غير المسلمة بـ"حظر نشر الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية" كما طالب نيوزيلندا بـ"القيام بواجبها القانوني تجاه الهجوم الإجرامي".

وطالب المسلمين "ألا يُحَمّلوا المجتمع النيوزيلندي هذه الجريمة، وأن يفسحوا المجال للقانون كي يأخذ مجراه"، داعياً أعضاءه كافة إلى "القيام بدورهم في فروعهم وأقطارهم؛ نشرا للإسلام، وتحصينا للشباب، وتعزيزا للأمن والسلم الاجتماعيين".