أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تعيين الجنرال في القوات الجوية الأميركية تود وولترز، قائدًا أعلى للقوات الحليفة في أوروبا"، لافتًا إلى أنّه "يجب انتظار تأكيد التعيين بموجب الإجراءات الأميركية".
وعادةً ما يكون القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أميركيًّا، لذا قام وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان بتسميته.
ويخدم الجنرال وولترز حاليًّا كقائد للقوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا وحلف الأطلسي.
يُذكر أنّ وولترز طيار سابق شارك في أربع عمليات أميركية في العراق، هي عاصفة الصحراء والمراقبة الجنوبية وتحرير العراق والحرية الدائمة.
وسيخلف رسميًّا القائد الأعلى الحالي الجنرال كورتيس سكاباروتي، في الأسابيع المقبلة في مقرّ الحلف في بلجيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الجنرال الأميركي تود وولترز قائدا أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.