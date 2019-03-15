تعيين الجنرال الأميركي تود وولترز قائدا أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تعيين الجنرال في القوات الجوية الأميركية تود وولترز، قائدًا أعلى للقوات الحليفة في أوروبا"، لافتًا إلى أنّه "يجب انتظار تأكيد التعيين بموجب الإجراءات الأميركية".

وعادةً ما يكون القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أميركيًّا، لذا قام وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان بتسميته.

ويخدم الجنرال وولترز حاليًّا كقائد للقوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا وحلف الأطلسي.

يُذكر أنّ وولترز طيار سابق شارك في أربع عمليات أميركية في العراق، هي عاصفة الصحراء والمراقبة الجنوبية وتحرير العراق والحرية الدائمة.

وسيخلف رسميًّا القائد الأعلى الحالي الجنرال كورتيس سكاباروتي، في الأسابيع المقبلة في مقرّ الحلف في بلجيكا.