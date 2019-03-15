الحكومة الأردنية: جريمة نيوزيلندا الإرهابية صدمت العالم بأسره

اعتبرت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن "جريمة نيوزيلندا الإرهابية صدمت العالم بأسره"، مشيرةً إلى أن "أحد الجرحى الأردنيين حالته حرجة"، لافتةً إلى أن "مسؤولا أردنيا تحرك إلى نيوزيلندا للمتابعة".

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