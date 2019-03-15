شرطة هولندا أوقفت شخصين يشتبه في تورطهما بتسليح منفذي اعتداءات باريس 2015

أعلنت النيابة العامة في هولندا أنّ "الشرطة الهولندية قد أوقفت في أمستردام رجلين في إطار التحقيق في مصدر أسلحة استخدمها إرهابيو تنظيم "داعش" في اعتداءات باريس في عام 2015".

وأوضحت أنّ "الرجلين البالغين 29 و31 عامًا يُشتبه بتورّطهما، بشكل ما، في تسليم أسلحة" لتنفيذ الاعتداء الإرهابي الأكبر الّذي شهدته فرنسا في 13 تشرين الثاني 2015.

وقد هاجم حينها مسلّحون حفلًا موسيقيًّا في مسرح "باتاكلان" وفي عدد من الحانات والمطاعم في أرجاء العاصمة الفرنسية وفي "استاد فرنسا". وقد استخدموا في الاعتداءات أسلحة رشاشة بينها بنادق هجومية من نوع "إيه-كي-47" ومتفجرات.