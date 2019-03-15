أعلنت النيابة العامة في هولندا أنّ "الشرطة الهولندية قد أوقفت في أمستردام رجلين في إطار التحقيق في مصدر أسلحة استخدمها إرهابيو تنظيم "داعش" في اعتداءات باريس في عام 2015".
وأوضحت أنّ "الرجلين البالغين 29 و31 عامًا يُشتبه بتورّطهما، بشكل ما، في تسليم أسلحة" لتنفيذ الاعتداء الإرهابي الأكبر الّذي شهدته فرنسا في 13 تشرين الثاني 2015.
وقد هاجم حينها مسلّحون حفلًا موسيقيًّا في مسرح "باتاكلان" وفي عدد من الحانات والمطاعم في أرجاء العاصمة الفرنسية وفي "استاد فرنسا". وقد استخدموا في الاعتداءات أسلحة رشاشة بينها بنادق هجومية من نوع "إيه-كي-47" ومتفجرات.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هولندا أوقفت شخصين يشتبه في تورطهما بتسليح منفذي اعتداءات باريس 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.