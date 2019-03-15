أبو زيد: 83 بالمئة من النازحين يريدون العودة إلى سوريا

أكد عضو اللجنة اللبنانية - الروسية لقضية النازحين النائب السابق أمل أبو زيد أن "قضية النازحين أساسية بالنسبة للبنان ستكون على رأس أولويات زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى سوريا". وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "83 بالمئة من النازحين يريدون العودة إلى بلادهم"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون واضح جداً في قراراته السياسية ونحن مع إعادة النازحين إلى سوريا إنطلاقا من مصلحة لبنانية أولا ومصلحة سورية ثانيا".

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