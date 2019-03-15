الفرزلي: كل التصرفات الأجنبية قائمة على أساس إبقاء النازحين في لبنان

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "كل التصرفات الأجنبية قائمة على أساس إبقاء النازحين في لبنان"، مشيراً إلى "أننا معنيين لرفض هذا المخطط رفضا قطعيا مهما كانت النتائج".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "إذا لم يكن هناك علاج وعمل نضالي مشترك بموقف يهدف موقف وطني تجاه إنهاء النزوح السوري فإننا لا يمكن أن نتحدث عن وجود حكومة"، معتبراً أن "الحديث عن دفع أموال لإبقاء النازحين في لبنان هو مؤامرة ضد لبنان وسوريا".