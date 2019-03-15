مصادر امنية للمنار: توقيف 18 عسكريا في قضايا فساد

أكدت مصادر أمنية لقناة "المنار" أن المتورطين بقضايا فساد والذين تم القبض عليهم هم عسكريون ومدنيون قاموا بتلقي رشاوى. ولفتت المصادر إلى أنه "تم توقيف 18 عسكريا ومرافق القاضية غادة عون هو المفتاح الأساسي في هذه القضية"، مشددة على أن "عدداً من الموظفين العدليين اعترفوا على زملاء لهم ما سيوسع حجم التحقيق".

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