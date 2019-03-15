بوصعب: لا تعارض مع الحريري وكلامه خلال مؤتمر بروكسل انتصار للدبلوماسية اللبنانية

أكد وزير الدفاع الياس بوصعب أنه "لا رسالة في كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل يوم أمس بذكرى 14 آذار لرئيس الحكومة سعد الحريري ولا تعارض معه وكلامه خلال مؤتمر بروكسل انتصار للدبلوماسية اللبنانية"، موضحاً أن "كلام باسيل بالامس عن المؤتمرات انها لا تدعم مصلحة لبنان ليس جديدا بل هو قديم".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بوصعب إلى أنه "بسبب تصريحات باسيل عن الناوحين السوريين و عودتهم نرى تفهما أكبر من المنظمات الدولية بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "هناك قناعة في الداخل اللبناني أن العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم هي الصيغة الافضل لعودتهم".

وعن التعيينات العسكرية، أوضح بوصعب أنه "لا بلبلة فيها وا خلافات عليها بل تمهلنا لأنه كان هناك أمور بحاجة للمناقشة ولكنها ليست موضوع خلاف ولن تكون".