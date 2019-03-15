نوه عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب الدكتور طارق المرعبي بمدير عام شركة الفا، مشيرا الى اننا "نسجل اعجابنا وتقديرنا بابن عكار مدير عام شركة الفا مروان الحايك الذي سيقدم للمواطن اللبناني الاسبوع المقبل الشريحة الرقمية eSIM التي تستعمل بواسطة صورة تلتقط عبر الهواتف الذكية للرمز المعتمد"، مضيفا: "نفخر بابناء عكار الذين عندما تأتيهم الفرصة ويتبوأن موقعا متقدما يبدعون في اعمالهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي اثنى على مدير الفا لتقديمه الشريحة الرقمية eSim لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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