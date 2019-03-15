وهاب: الحملة لتشويه القضاء غير مقبولة رغم ملاحظاتنا على آداء البعض

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الحملة لتشويه القضاء غير مقبولة رغم ملاحظاتنا على آداء البعض ولكن أكثرية قضاة لبنان شرفاء والحملة تستهدف القضاء بشكل عام وهذا يسيء إلى سمعة البلد ولا يشجع أحد على الإستثمار".

ولفت وهاب إلى أن "هناك قضاة في لبنان وهم كثر محصنون ويملكون جرأة الوقوف إلى جانب الضعيف وإطلاق البريء وهذه الجرأة الحقيقية لأن التوقيف العشوائي هي صفة الجبان والمتردد".