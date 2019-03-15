قوى الأمن: توقيف سائق يقود شاحنة بتهور في كفررمان وتنظيم 4 محاضر بحقه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "بعد ورود شكوى عن سائق يقود شاحنة بتهوّر وسرعة جنونية، وعدم التزام خط اليمين على طريق كفررمان- حبوش/ النبطية، ممّا عرّض السلامة العامة للخطر، تمكّنت مفرزة استقصاء لبنان الجنوبي من توقيف السائق خلال ساعتين وحجز الشاحنة وتنظيم 4 محاضر بحقّه".

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