الحركة الثقافية أنطلياس تنظم ندوة عن أربعة كتب للأب مارون الحايك

نظمت الحركة الثقافية انطلياس، في إطار المهرجان اللبناني للكتاب للسنة 38 – دورة المعلم بطرس البستاني، ندوة عن كتب الأب مارون الحايك "الخوري أنطون يمّين"، "الروائي بطرس خواجه"، "الشاعر فؤاد رفقه" و "ألوان هاربة"، على مسرح الأخوين رحباني في دير مار الياس انطلياس، بمشاركة الأباتي الدكتور أنطوان راجح، الأديبة إقبال الشايب غانم والشاعر ريمون شبلي، وإدارة الأستاذ إيلي حجل وتقديمه، في حضور عدد من المهتمين وزوار معرض الكتاب.

وأكد مدير اللقاء الحجل أن "الأب الحايك أراد من خلال كتاب "الشاعر فؤاد رفقه" تعريـف القارئ بإنتاج "رفقة" الشعري وبمـا تستبطن أرحام هذا الإنتاج من أبعاد وآفـاق ومساحـات عذراء، لا يجيد التعامل معها إلا من توافرت لديه، كالأب الحايك ثقافة نقديـة ولاهوتية وفلسفية وميثولوجيـة عابـرة للحدود والحضـارات".

ونوه الأباتي راجح بأسلوب الأب الحايك وألفاظه، وتحدث عن مضمون الكتاب الذي يعرّف بالخوري أنطون يميّن ويجمع مؤلّفاته المطبوعة في التاريخ واللغة والتربية المدنيّة، ولفت إلى أنه كان باحثا في أمورٍ انسانيّة ووطنيّة ومعرّبا حضارة فرنسا وشاهدا لمأساة عايشها مع الشعب اللبناني، بالإضافة إلى إتقانه اللاتينيّة والفرنسيّة والايطاليّة والاسبانيّة والبرتغاليّة العربيّة التي علّمها والسريانيّة التي كتب وصلّى بها.

وتحدثت الأديبة غانم عن كتاب "الروائي بطرس خواجه"، فأشارت إلى أن الأب الحايك جمع الكثير من أعمال خواجه في عمل توثيقي مهم وجامع.

ختاما، شكر المؤلِّف المتكلِّمين والحاضرين والحركة الثقافية، ثم ألقى قصيدة في الخوري أنطون يمِّين بعنوان "تاجه الجلل".