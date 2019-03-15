ارتفاع ضحايا هجوم نيوزيلندا لـ50 شهيدًا بعد وفاة "سعودي" متأثرًا بجراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتفع عدد شهداء الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، إلى 50 شهيدًا، وذلك بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن "محسن الحربي" توفى متأثرًا بإصابته في الهجوم المسلح الذي وقع اليوم.

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ومحسن يحمل الجنسية البريطانية، ولكنه من أصول سعودية ويقيم في نيوزيلندا منذ 25 عامًا.

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