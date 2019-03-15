بالصور- وضع حجر أساس مزرعة نخيل على مساحة 400 فدان في الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
وضع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ووفد مستثمري جمعية تنمية الصادرات البستانية بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مزرعة نخيل على مساحة 400 فدان، باستخدام أساليب الري المطور والطاقة الشمسية بمركز الداخلة.
وأكد الزملوط، أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين في مجال زراعة النخيل، من خلال الأراضي التي جرى تخصيصها بكل مركز كمزارع نخيل فقط، بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات العلمية التي تسهم في تطوير الإنتاج وإدخال أصناف جديدة من التمور ذات الجودة والعائد الاقتصادي المرتفع.
ولفت إلى أن التوسع في زراعات التمور في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.
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