محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)
لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في مديرية الحشوة شرقي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشيا، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار، بعد مصرع وجرح عدد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة شرقي صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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