لماذا نفى وزير خارجية صربيا صلة بلاده بهجوم نيوزيلندا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد (د ب أ)

قال وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، اليوم الجمعة، إن صربيا تندد بحادث إطلاق النار على المسجدين فى كرايستشيرش في نيوزيلندا وأنها ليس لها أي علاقة به ، وذلك على خلفية قيام مرتكب الحادث بتشغيل أغنية وطنية صربية خلال قيادته السيارة قبل ارتكابه الحادث.

وقال داتشيتش في مؤتمر صحفي إن "صربيا ليس لديها صلة به، ولم نطلب من أي أحد الانتقام لأي ضحية صربية في العالم"، مضيفا "نحن ندين هذا الاعتداء ، إنه يضر بمصالح صربيا وسنعتقل أي شخص نشتبه في اعتناقه مثل هذه الأفكار".

وفي معرض رده على سؤال عن الأغنية الوطنية الصربية التي قام بتشغيلها المرتكب المزعوم أثناء قيادته السيارة إلى المسجد لارتكاب الهجوم، قال داتشيتش إن "الرجل ليس له أي علاقة بصربيا".

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وقال: "لا أعرف من قد يكون مصدر إلهام له، رأيت بعض الأسماء (الجنسيات) على القائمة، لذا اسألوا دولا أخرى ما يجب عليها القيام به حيال ذلك".

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