المجموعة العربية بمجلس حقوق الانسان تدين حادث نيوزيلندا الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف (أ ش أ)

أدانت المجموعة العربية، في كلمة ألقتها مملكة البحرين نيابة عنها أمام حلقة النقاش عن الشعبوية القومية بمجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة، حادثة إطلاق النار التي استهدفت اليوم مسجدين بنيوزيلندا وأسفرت عن سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وقالت المجموعة العربية إن هذا الحادث الإرهابي يؤكد مرة أخرى على ما يمكن أن يؤدي إليه التمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب من تطرف وعنف وإرهاب بكافة أشكاله، وشددت على أن النزعة الشعبوية القومية وتصاعد ايديولوجيات التفوق العرقي ليست سوى وجه من أوجه هذا التمييز ورفضاً للآخر وللاختلاف.

وأضاف بيان المجموعة العربية إنه وإزاء تنامي هذه النزعة بما تفرزه من تداعيات مدمرة ومغذية للتطرف فانها تدعو من خلال مجلس حقوق الانسان جميع الدول إلى مضاعفة الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومعالجة مسبباتها وتكثيف العمل على نشر الوعي وقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك بين الشعوب لاحتواء هذه النزعة ووضع حدٍ لها.

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وأكدت المجموعة العربية على أهمية دور مجلس حقوق الإنسان في وضع الآليات الكفيلة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب وكره الأجانب وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري واعلان وبرنامج عمل ديربان وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/73.

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