الأمن الجزائري يستخدم الرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من الوصول لقصر الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
استخدمت قوات الأمن الجزائري الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
ويتظاهر الجزائريون اليوم، في الجمعة الرابعة، للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المزمع عقدها 18 أبريل الجاري.
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إجراءات عدة منذ أيام، أبرزها تأجيل الانتخابات، وعدم الترشح لفترة رئاسية أخرى، وصياغة دستور جديد للبلاد.
ولاقى إعلان الرئيس الجزائري، ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض، حيث طالبت بعض القوى السياسية بعدم الانصياع لقرارات بوتفليقة.
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